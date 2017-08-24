توافد الحشود الجماهيرية إلى ساحات الإعتصام بمداخل العاصمة صنعاء [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

توافدت الحشود الجماهيرية القادمة من مختلف المحافظات للمشاركة في ساحات الاعتصام بمداخل العاصمة صنعاء لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدت الحشود في ساحات الاعتصام الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد لردع العدوان على ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



واستقبلت ساحات الإعتصام قوافل العطاء من مختلف المديريات دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

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