المؤتمر الشعبي يدين جريمة العدوان في أرحب [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة الجريمة المروعة التي إرتكبها تحالف العدوان بمديرية أرحب محافظة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وجدد المؤتمر الشعبي العام في بيان التأكيد على أنه هذه الجرائم الشنيعة تضاف إلى سجل تحالف العدوان الذي يرتكب منذ عامين ونصف جرائم حرب وإبادة ممنهجة بحق الشعب اليمني وسط صمت مخز من المجتمع الدولي.



وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه مرتكبوها أمام المحاكم الدولية عاجلا أم آجلا.

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