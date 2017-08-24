حزب الحرية يحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية جرائم العدوان [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

حمل حزب الحرية التنموي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة أرحب التي ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وأدانت الأمانة العامة لحزب الحرية التنموية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف العدوان لمداخل العاصمة صنعاء ضمن مخطط لزعزعة الأمن والسلم الإجتماعي .



ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وكل القوى الحرة في العالم إلى الإضطلاع بمسؤولياتها إزاء ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من عدوان وحصار يندى له جبين الإنسانية.



وحث البيان القوى والمكونات السياسية والإجتماعية إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة العدوان والإستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.



وحيا البيان تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وصمودهم الأسطوري في وجه أعتى عدوان وآلة حرب عرفها التاريخ الإنساني.

سبأ