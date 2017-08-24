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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 12:46:49م
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  محلي
قيادة محافظة حجة تدين جريمة العدوان بمنطقة بيت العذري في أرحب
[24/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية الجريمة الوحشية لطيران العدوان بمنطقة بيت العذري في مديرية أرحب و راح ضحيتها 62 شهيداً وجريحاً من عمال وبائعي المحاصيل الزراعية بمنطقة بيت العذري.

 وأشارت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن تلك المجزرة الوحشية تمثل تحدياً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تؤكد أنها جريمة حرب بحق الإنسانية.

وأكد البيان أن هذه المجزرة وكل المجازر السابقة لن تسقط بالتقادم عن النظام السعودي ومن تحالف معه، وأن الشعب اليمني سيظل حاضرا للدفاع عن نفسه .. مستنكراً الصمت الدولي المعيب والمخزي والذي يؤكد تواطؤ المجتمع الدولي مع قوى الشر والتحالف بقيادة السعودية. 

ونوه البيان إلى أن ممارسات العدوان الغاشم وتماديه في غيه لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وقوة  .. مثمناً الملاحم البطولية للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والتصدي له.
سبأ
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