مجلس التلاحم القبلي: مجزرة أرحب تضاف لسجل تحالف العدوان الدموي [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أكد مجلس التلاحم القبلي أن المجزرة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بمديرية أرحب وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جريمة حرب تضاف إلى سجله الدموي الإرهابي.



ودعا مجلس التلاحم القبلي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه مشائخ وحكماء ووجهاء اليمن إلى توحيد الصف والكلمة والموقف وتعزيز قيم الأخوة والاستنفار ، والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال.



وأشاد البيان بدور أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسجلون أروع الملاحم والبطولات في ميادين الدفاع عن الوطن ويجرعون العدو مرارة الهزائم , مثمناً الانجازات التى حققتها القوة الصاروخية رغم ضعف الإمكانات والظروف التي يمر به الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر .



ونبه البيان كافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان من مساعي الأعداء لشق الصف وإثارة الفتن الداخلية ، داعياً إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

سبأ