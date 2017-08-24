عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر في الأرواح والعتاد [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع العدو السعودي ومرتزقته في التبة البيضاء قبالة منفذ الخضراء بنجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم تفجير آلية عسكرية للعدو ومصرع من كانوا على متنها قبالة المنفذ.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان تحصينات وتجمعات العدو ومرتزقته في موقع مستحدث بالمخروق، المخروق الكبير، مرتفعات رجلا، شرق عباسة في نجران , وتم قنص أربعة من المرتزقة في موقع الطلعة.



وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان شنت هجوماً على تبة القناصين قبالة منفذ علب في عسير أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم ، في حين تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين بعدد من القذائف في الربوعة، قلل الشيباني وقبالة منفذ علب، كما تم استهداف تجمعات لهم في مواقع مثعن، الرمضة ومركز القنبور في جيزان.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم في التبة الرملية بمديرية عسيلان محافظة شبوة، مبيناً أنه تم صد محاولة زحف للمرتزقة بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي محافظة الجوف هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة في الأجاشر بمديرية خب والشعف ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفهم , فيما تم قنص اثنان من المرتزقة في مديرية المتون.



ولفت المصدر إلى مصرع ثلاثة من المرتزقة في صالة والمخا بمحافظة تعز بينهم القيادي في كتائب العباس/ إيهاب محمد قاسم حزام, كما قُتل ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة من مديرية صروح بمحافظة مأرب.



وفقا للمصدر قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة جنوب شرق كهبوب بمحافظة لحج وشمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة، كما تم إعطاب آلية بصاروخ موجه في ساحل ميدي.

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