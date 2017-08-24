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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 11:56:30ص
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  محلي
إتحاد القوى الشعبية يدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم العدوان في اليمن
[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دعا إتحاد القوى الشعبية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية وإدانة الجرائم والمجازر البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن وآخرها مجزرة أرحب.

كما دعا إتحاد القوى الشعبية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على إيقاف الحرب العدوانية ورفع الحصار وفتح المطارات وإحلال السلام العادل في اليمن.

وأشار إلى أن مجزرة أرحب وغيرها من الجرائم تأتي في سياق تصعيد العدوان، وإمتدادا لسلسلة الجرائم التي يرتكبها العدوان بصورة يومية بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب العامين والنصف علي مرأى ومسمع من العالم .

وأكد إتحاد القوى الشعبية أهمية التركيز على مواجهة العدوان كقضية أساسية ومركزية، وعدم الإنجرار وراء المناكفات التي لا تخدم إلا العدوان ومرتزقته.
سبأ
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