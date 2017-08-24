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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 11:56:30ص
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  محلي
استشهاد وإصابة 84 مواطناً في غارات العدوان خلال الساعات الماضية
[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
استشهد 55 مواطناً وأصيب 29 آخرون على الأقل في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية.

 وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 48 مواطناً وإصابة 14 آخرين في غارات لطيران العدوان استهدفت استراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب محافظة صنعاء.

كما استشهد سبعة مواطنون و جرح 15 آخرون جراء غارات أخرى لطيران العدوان على مديرية سنحان، وشن طيران العدوان ست غارات على منطقة خشم البكرة، جولة آية، تبة الأمن السياسي بالعاصمة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن  غارتين على الصباحة وعصر  وثلاث غارات على ضروان بمديرية همدان وغارتين على خولان الطيال بمحافظة صنعاء.

 وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 12 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.

 ولفت المصدر إلى تضرر مزارع المواطنين في مناطق متفرقة  من مديرية رازح بمحافظة صعدة جراء تعرضها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. 
سبأ
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