الأحزاب المناهضة للعدوان تدين جريمة أرحب ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان، الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي، في بيت العذري بمديرية أرحب والنقاط الأمنية وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وحمل تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.



واستنكر البيان صمت الأمم المتحدة تجاه هذه الجرائم والذي شجع تحالف العدوان على إرتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني.



وأشاد تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في كافة جبهات وميادين الشرف وما يحققوه من إنتصارات.



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى إستمرار الصمود ورفد جبهات العزة والشرف بقوافل العطاء كأقل واجب مع من يذودون عن حياض الوطن.

سبأ