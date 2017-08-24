الملتقى الإسلامي يدين جريمة العدوان بمديرية أرحب والنقاط الأمنية [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدان الملتقى الإسلامي الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق العمال في مديرية أرحب والنقاط الأمنية في مداخل العاصمة صنعاء وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



ودعا الملتقى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الخروج عن الصمت وتحمُّل مسؤوليتهم إزاء المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



وحث البيان أبناء الشعب اليمني إلى التحرك الجاد والإستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال وإفشال المشاريع التآمرية على اليمن.

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