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آخر تحديث: الخميس، 24 - أغسطس - 2017 الساعة 11:56:30ص
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر في الأرواح والعتاد  
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.
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  محلي
حزب الأمة: استهداف العدوان لاستراحة أرحب جريمة إبادة جماعية
[24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أكد حزب الأمة أن استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لاستراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب التي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 60 مواطناً يعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.



 ودعا بيان صادر عن الحزب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لتجهيز ملف جنائي لمقاضاة أقطاب النظامين السعودي والإماراتي على جرائمهم بحق الشعب اليمني  أمام مختلف الهيئات القضائية المحلية والدولية.



   وحث البيان الشعب اليمني على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال , داعيا الجيش واللجان الشعبية للرد العاجل على هذه الجريمة النكراء.
سبأ
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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبد العدو خسائر في الأرواح والعتاد  
إتحاد القوى الشعبية يدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم العدوان في اليمن
استشهاد وإصابة 84 مواطناً في غارات العدوان خلال الساعات الماضية
الأحزاب المناهضة للعدوان تدين جريمة أرحب ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية
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إتحاد القوى الشعبية يدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم العدوان في اليمن
[24/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة 84 مواطناً في غارات العدوان خلال الساعات الماضية
[24/أغسطس/2017]
الأحزاب المناهضة للعدوان تدين جريمة أرحب ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية
[24/أغسطس/2017]
الملتقى الإسلامي يدين جريمة العدوان بمديرية أرحب والنقاط الأمنية
[24/أغسطس/2017]
حزب الأمة: استهداف العدوان لاستراحة أرحب جريمة إبادة جماعية
[24/أغسطس/2017]
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