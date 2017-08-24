حزب الأمة: استهداف العدوان لاستراحة أرحب جريمة إبادة جماعية [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



أكد حزب الأمة أن استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لاستراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب التي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 60 مواطناً يعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.







ودعا بيان صادر عن الحزب تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لتجهيز ملف جنائي لمقاضاة أقطاب النظامين السعودي والإماراتي على جرائمهم بحق الشعب اليمني أمام مختلف الهيئات القضائية المحلية والدولية.







وحث البيان الشعب اليمني على الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال , داعيا الجيش واللجان الشعبية للرد العاجل على هذه الجريمة النكراء.

سبأ