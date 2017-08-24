المركز القانوني يطالب بالمسائلة الجنائية لقيادات العدوان [24/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:



طالب المركز القانوني للحقوق والتنمية بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات تحالف العدوان السعودي وجميع من يثبت تورطهم في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.



وحمل المركز القانوني في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع السعودية وتحالفها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية.



وأدان البيان الجريمة النكراء التي ارتكبتها طائرات تحالف العدوان السعودي في استراحة سياحية بمنطقة بيت العذري بمديرية أرحب محافظة صنعاء وأدت إلى قتل وجرح ما يزيد عن (70) مدنياً ، محملاً النظام السعودي وتحالفه المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها.



وأوضح البيان أن هذه الجريمة تعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية، مشيراً إلى أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الحادثة والعدد المريع للضحايا يؤكد أن قوى العدوان قامت بانتهاك مبادئ وقواعد الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب.



وجدد المركز في بيانه مناشدة المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي، وكذا الضغط على الأمم المتحدة و مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه.



كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

سبأ