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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 11:04:30م
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إختتام ورشة حول آلية تنفيذ المسح الميداني بصنعاء
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 اختتمت بصنعاء اليوم ورشة خاصة بتدريب الباحثين بمديرتي مناخة وصعفان على آلية تنفيذ المسح الميداني، نفذتها منظمة الأسرة المميزة بالتعاوم مع إتحاد نساء اليمن.

هدفت الورشة تعريف 24 باحثا وباحثة بطرق المسح الميداني لمديريتي مناخة وصعفان لتوزيع سلات غذائية عقب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس منظمة الأسرة المميزة محمد الداهية أن المنظمة ستدشن
بدعم إتحاد نساء اليمن مشروع سلات غذائية على ثلاث مراحل بمديريتي صعفان ومناخة.

وأشار إلى أن المنظمة تدرب بالتنسيق مع الإتحاد فرق ميدانية ستنطلق خلال الأيام القادمة لعملية المسح الميداني لرصد الأسر الفقيرة والنازحين وذوي الإحتياجات الخاصة ليتم على ضوء المسح توزيع سلال غذائية لهم.

ونوه بدعم إتحاد نساء اليمن وتعاونه مع منظمة الأسرة المميزة بتنفيذ مثل هذه المشاريع المجتمعية وإقامة الورش التدريبية للباحثين والفرق الميدانية وأعضاء المنظمة

سبـأ
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