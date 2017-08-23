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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 11:04:30م
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اللقاء المشترك يدين مجازر العدوان في أرحب وسنحان والنقاط الأمنية
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدانت أحزاب اللقاء المشترك المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات فجر اليوم باستهدافه لوكندة بمديرية أرحب ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 60 من العمال والمزارعين.

كما أدانت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه مجازر العدوان في سنحان وغيرها من المناطق، واستهدافه النقاط الأمنية في مداخل العاصمة صنعاء بالتزامن مع الاعتصامات لدعم ورفد الجبهات.

واستغربت عن استمرار صمت المؤسسات والهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وأكدت أن هذه المواقف السلبية تمثل وصمة عار في جبين المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

كما أكد البيان أن توحيد الصف والخطاب أقوى رد على هذا العدوان ..داعياً إلى الاستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال لكسر شوكة الطغيان والاستكبار العالمي .

سبـأ
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