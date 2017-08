Série de raids aériens contre Sana'a [23/أغسطس/2017]









SANA'A, 23 Aout. (SABA) - Les avions de l'agression saoudo-US ont lancé mercredi une série de raids aériens contre la Capitale Sana'a.



Une source locale a indiqué à (SABA) que l'aviation de l'ennemi saoudien a visé à deux raids contre le district de Shoub et deux raids au nord Ouest de la capitale et un raid à Asser, faisant des dégâts aux maisons et biens des citoyens.







Saba