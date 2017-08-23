محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام ورشة تدريبية حول آلية تنفيذ المسح الميداني بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ :



اختتمت اليوم بمحافظة صنعاء ورشة تدريبية حول آلية تنفيذ المسح الميداني ضمن مشروع المساعدات الغذائية للأسر الأشد ضعفا بمديريتي مناخة وصعفان.



هدفت الورشة التي نظمها فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة بتمويل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على مدى يومين إلى تدريب 19 باحثا من المديريتين على آلية تنفيذ المسح الميداني وتعريفهم بالمشروع وأهدافه والفئة المستهدفة وآلية اختيارها .



وفي الاختتام أوضحت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله أن الورشة ركزت على مناقشة نماذج استمارات المسح الخاصة بالغذاء والصعوبات التي قد تواجه فريق المشروع ، وطرح المعالجات والحلول لتفاديها أو التخفيف منها.



وحثت الباحثين على تطبيق ما تلقوه خلال عملهم الميداني بما يكفل نجاح المشروع ، مثمنة دور الأوتشا في تمويل هذه المشاريع والمساهمة في تخفيف معاناة الأسر الأشد ضعفا.

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ