ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز أبجد بذمار يصدر كتيب تعريفي عن " التعايش والسلام" ذمار - سبأ :



أصدر مركز أبجد للدراسات والتنمية بمحافظة ذمار, كتيب تعريفي حول التعايش والتسامح والسلام, حمل عنوان " التعايش والسلام .. حياة وبناء".



وأوضح رئيس مركز أبجد للدراسات والتنمية بذمار فؤاد النهاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكتيب قدم عرض مبسط وخليفة معرفية موجزة عن مبدأ التعايش والسلام .



وبين أن الكتيب تناول في بعض صفحاته المنطلقات الإسلامية والفكرية والمنطقية كضرورة حتمية لأي مجتمع من المجتمعات لينعم أبنائه بالتعايش والسلام فيما بينهم.



وذكر أن تبني إصدار كتيب "التعايش والسلام .. حياة وبناء " يأتي في إطار أنشطة برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" الذي ينفذه مركز أبجد منذ عامين .

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ