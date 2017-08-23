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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 09:14:10م
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المجلس السياسي الأعلى يدين مجزرة العدوان بأرحب والنقاط الأمنية
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 أدان المجلس السياسي الأعلى مجزرة العدوان بحق المزارعين بمديرية أرحب فجر اليوم والتي أدت إلى إستشهاد وإصابة أكثر من 60 مواطنا.

وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه أن هذه المجزرة التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين سيتم الرد والعقاب المناسب عليها من الجيش واللجان الشعبية وسيؤتى العدو من حيث لا يشعر.

كما أكد أن اليمن يخوض معركة مصيرية مع عدو تعوًد على إخضاع خصومه بالجرائم البشعة وشراء صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .. وقال " لكن بالرغم من ذلك فقد لحقه الفشل الذريع في اليمن وهزمه صمود واستبسال وحيوية الشعب اليمني وبأس وقوة أبطاله في الجبهات وفي مختلف الميادين ".

واعتبر المجلس السياسي الأعلى هذه الجريمة وغيرها من الجرائم دليل ضعف وهوان وخزي وعار يعلمه ويدركه العدو يقيناً في كل لحظة.

وأضاف " إن الواجب يحتم على جميع أبناء الشعب اليمني في هذه اللحظة التاريخية أن تكون بنادقنا موجهة صوب العدو الذي يتربص بالجميع ويقتلنا دون تفريق، ما يتوجب على الجميع وفي المقدمة المكونات السياسية المواجهة للعدوان الترفع عن أي مهاترات أو خلافات تغري العدو ليمرر من خلال استغلالها مؤامراته القذرة للنيل من الصف الوطني والجبهة الداخلية ".

وتابع " وفي الوقت الذي نؤكد فيه أننا لن نسمح بإنزلاق الوطن في أتون أي صراعات جانبية هدفها مكاسب آنية فإننا نوجه الأجهزة الأمنية لليقظة ورفع جاهزيتها لضبط الأمن بالعاصمة ومختلف ساحات الإحتشاد ".

وترحم البيان على أرواح الشهداء الذين سقطوا في النقاط الأمنية التي استهدفها العدوان اليوم وفي مديرية أرحب .. داعيا أبناء الشعب اليمني إلى أن يكونوا عند مستوى المسئولية وتفويت الفرصة على العدو والإستعداد لمرحلة جديدة لتلقين العدو بأس اليمنيين الشديد عسكرياً وأمنياً وسياسياً والرد له الصاع بصاعين.

سبـأ
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