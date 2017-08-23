محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة صنعاء تدين مجزرة العدوان بمديرية أرحب صنعاء - سبأ :



أدانت قيادة محافظة صنعاء والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية جريمة العدوان بمنطقة بيت العذري بمديرية أرحب والتي راح ضحيتها 62 شهيد وجريح.



واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجزرة إستهداف عمال وبائعي المحاصيل الزراعية في إستراحة بمنطقة بيت العذري، جريمة فاقت جرائم الحرب بحق الإنسانية.



واستنكرت إمعان تحالف العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي معيب وتنصل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية.



وأكد البيان أن تمادي تحالف العدوان في إرتكاب المجازر الوحشية لن يزيد الشعب اليمني إلا مزيد من الصمود ووحدة الصف في مواجهته .. مشددا علی أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.



وحيا البيان الجيش واللجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني علی إستمرار الصمود والثبات .. مؤكدا ضرورة الإستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال دعما وإسنادا للمرابطين في ميادين الصمود.

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ