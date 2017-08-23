محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدين مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب صنعاء - سبأ :



أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المجزرة المروعة لطيران العدوان بمنطقة بيت العذري في مديرية أرحب وراح ضحيتها أكثر من 46 شهيداً وعشرات الجرحى.



واستنكرت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه المجزرة التي تزامنت مع استهداف منطقة ضبوة بمديرية سنحان ومناطق أخرى بالعاصمة صنعاء ومحيطها أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.



وأشار البيان إلى ما شهدته عدة محافظات من جرائم حرب و إبادة ارتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من عامين وأربعة أشهر باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وأكد البيان استمرار التحرك لكشف جرائم العدوان التي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب .



وحمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وما يترتب عليها كونها لم تحرك ساكنا لوقف العدوان وفقا للمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة .

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ