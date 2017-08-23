محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب قائد قوات الأمن المركزي يتفقد نقاط الحزام الأمني لأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :



تفقد نائب قائد قوات الأمن المركزي اللواء علي محمد السياني اليوم نقاط الحزام الأمني لأمانة العاصمة التي إستهدفها طيران العدوان السعودي .



حيث اطلع اللواء السياني على النقاط الأمنية في الصباحة, الأزرقين, بيت أنعم, خشم البكرة, بيت الأحمر, الشرزة, وخط المائة، والتي إستهدفها العدوان ، وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى من أفراد الأمن .



وكان نائب قائد قوات الأمن المركزي التقى خلال زيارته للنقاط الأمنية أفراد الأمن المركزي في نقاط الحزام الأمني .. مؤكدا أن همجية العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً وصموداً في مواجهته .



وقال " إن إستهداف نقاط الحزام الأمني، يكشف مخططات العدوان الإجرامية، في تسهيل مرور عناصره، لكن ذلك العمل الجبان باء بالفشل لأن الأجهزة الأمنية أعدت لمثل هذه المخططات وجهزت الخطط والتكتيكات الأمنية للتعامل مع تلك الظروف ".



ووجه اللواء السياني ضباط وأفراد الحزام الأمني بصنعاء اتخاذ الإجراءات والتدابير لتفادي همجية العدوان, وبما لا يخل بالمهام الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار .



رافقه خلال الزيارة مدير الشئون الإدارية العميد مناع ناجي ومساعد قائد قوات الأمن المركزي لشئون التوجيه المعنوي العقيد الركن محمد الحداد وقائد الحزام الأمني العقيد محمد مسمار.

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ