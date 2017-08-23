محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد منظمات المجتمع المدني يدين جريمة العدوان بمديرية أرحب صنعاء - سبأ :



أدان المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني الجريمة النكراء التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب محافظة صنعاء و راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وعدد من الجرحى .



وحمّل المجلس الأعلى في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن ما يرتكبه النظام السعودي وحلفائه بحق الشعب اليمني من جرائم بشكل يومي.



وأكد البيان أن قوى العدوان تواصل استهداف الشعب اليمني مستفيدة من الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في تغطية جرائمها والتغاضي عنها .



ودعا البيان كافة الناشطين والأحرار و المعنيين بالشأن الإنساني إلى إدانة هذه الجريمة وفضح جرائم النظام السعودي وحلفائه .

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ