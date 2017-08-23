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الرئيس الصماد يتفقد عدد من النقاط الأمنية وميدان السبعين ويعبر عن تعازيه لضحايا مجازر العدوان
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم ومعه قيادات أمنية عدد من النقاط الأمنية التي استهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن تعازيه والمجلس السياسي لأسر الضحايا في أرحب وسنحان، وشهداء الأمن الذين استشهدوا في استهداف النقاط الأمنية على مداخل العاصمة فجر اليوم، وكل ضحايا العدوان الغادر في اليمن.

وأكد أن العدوان لن يفلت من العقاب، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم .. وقال" إذا كان المجتمع الدولي أصيب اليوم بالعمى والخرس تحت تأثير الضغط الأمريكي والريال السعودي، فإن هذه المؤثرات المؤقتة لن يطول بها الحال حتى تنقشع المسئولية والعار على الجرم الذي يرتكب في اليمن وبحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين" .

وتوجه رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد ذلك ومرافقوه لزيارة ساحات الاعتصام ..مطلعا على الترتيبات فيها .

وأشاد بالتفاعل الشعبي لمواجهة التصعيد ودعم الجبهات، من اجل مستقبل اليمن والوفاء لتضحيات الشهداء وصبر وثبات الشعب اليمني على العدوان والمجازر والحصار الاقتصادي الظالم وغير المبرر.

وزار رئيس المجلس السياسي الأعلى ومرافقوه ميدان السبعين ..مطلعا على الاستعدادات التي يجريها المؤتمر الشعبي العام للاحتفال بذكرى تأسيسه الخامسة والثلاثين يوم غد الخميس، معربا عن التهاني والتبريكات للمؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة.

وخلال تفقد رئيس المجلس السياسي الأعلى للنقاط الأمنية.. حث المرابطين فيها على مزيد من اليقظة والصبر والتحمل في هذه المهمة الوطنية الكبيرة التي يؤكد استهداف العدوان لها النوايا المبيتة لاستهداف الأمن والاستقرار الاجتماعي وإحداث اختراق عجز عنه طوال الفترة الماضية، نتيجة جهود وتضحيات رجال الأمن والتكامل الشعبي والاجتماعي معهم.

وذكّر الأخ صالح الصماد باستهداف العدوان منذ بداياته للمؤسسة الأمنية والجرائم التي ارتكبها بحق الأبطال في الأمن المركزي وشرطة النجدة والأمن العام وتدمير وزارة الداخلية والبنية التحتية للمؤسسة الأمنية في عموم محافظات الجمهورية، في سجل إجرامي ووحشي يكشف حقيقة العدوان وأهدافه التي استهدفت الأمن ومؤسساته التي يعد استهدافها جريمة متكاملة كون الأمن ليس طرفا في المواجهة العسكرية وهو مسئول عن امن المواطنين والأملاك العامة والخاصة.

وقال" هذا الأمن الذي يريد العدوان السعودي الأمريكي تدميره وجعل الوطن مسرحا للقاعدة وداعش التي يدعون مكافحتها ودعم المؤسسات الأمنية لأجل ذلك ثم يدمرونها عندما يريدون أن تكون القاعدة ودعش هي صاحبة الكلمة الفصل في حياة المجتمع كما حصل في العراق وسوريا وليبيا".

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن شكره وتثمينه عاليا الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية وكوادرها في سبيل تأمين الوطن وإفشال مخططات الأعداء ومخططاتهم الحالية لإثارة الفوضى في العاصمة صنعاء .

سبـأ
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