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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 08:04:00م
قائد الثورة يعبر عن التعازي لأسر ضحايا الغارات ويؤكد أن اعتداءات العدوان هي لفت لنظر الجميع إلى الأولويات
عبر قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن التعازي والمواساة للشعب اليمني وأسر ضحايا جريمة قوى العدوان في مديرية أرحب والنقاط والحواجز الأمنية في مداخل العاصمة صنعاء.. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية صرواح بمأرب
[23/أغسطس/2017]
مأرب - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت منطقتي الربيعة والمخدرة بالمديرية .
سبـأ
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