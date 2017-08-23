قائد الثورة يعبر عن التعازي لأسر ضحايا الغارات ويؤكد أن اعتداءات العدوان هي لفت لنظر الجميع إلى الأولويات صنعاء - سبأ :



عبر قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن التعازي والمواساة للشعب اليمني وأسر ضحايا جريمة قوى العدوان في مديرية أرحب والنقاط والحواجز الأمنية في مداخل العاصمة صنعاء.. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.



وأشار السيد عبد الملك الحوثي في بيان صادر عنه اليوم إلى أن الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوى العدوان في مديرية أرحب وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، إضافة إلى الاعتداءات التي ركزت فيها قوى العدوان على النقاط والحواجز الأمنية في المداخل العاصمة صنعاء وفي هذا التوقيت بالتحديد، تكشف للشعب اليمني عن طبيعة المرحلة وحقيقة توجهات العدوان ومؤامراته.



وقال " اعتداءات اليوم هي لفت لنظر الجميع إلى الأولويات التي يجب أن تكون محط اهتمام الجميع وتذكرنا في هذا البلد على أننا نعيش حالة الاستهداف والاستباحة كيمنيين ولسنا في حالة أفراح وأعياد وإنما في ظروف استثنائية ومرحلة يرتكب فيها أعداؤنا بحق شعبنا وبدون تمييز أبشع جرائم القتل والإبادة الجماعية".



وأضاف" إن علينا جميعاً في المقابل مسئولية لا يمكن أن نعفي أنفسنا منها في التصدي لهذا العدوان، وأن تظل وتستمر بوصلة الموقف في الاتجاه الصحيح وألا نغفل عن هذا الخطر والتهديد الذي يمس حياتنا وأمننا ومعيشتنا ويستهدف حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، ونغرق في متاهات سفاسف الأمور والمناكفات التي ينبغي الترفع عنها، وبدلاً عن ذلك علينا جميعاً التعامل بمسئولية وجديّة وروح عملية تجاه كل المشاكل والمسائل ذات الأهمية المتعلقة بالشأن الداخلي أو بمواجهة العدوان والتصدي له".



وأكد قائد الثورة أن تركيز قوى العدوان على ضرب النقاط الأمنية وفي تزامن موحّد في خطوة مشبوهة ليس من المستبعد أنها ذات صلة بمساعي وترتيبات لتنفيذ جرائم بحق الشعب اليمني وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة.



وعبر عن أمله في الأجهزة الأمنية والمسئولين في الدولة ومن المواطنين أخذ الحيطة والحذر والانتباه تجاه ذلك خصوصاً بالتزامن مع احتفالات الأخوة في المؤتمر وكذلك بعض الأنشطة التي يقوم بها الشعب في دعم الجبهات من خلال الوقفات التي أُعلن عنها سابقاً.



كما أكد على الجانب الرسمي والأجهزة الأمنية بالسعي للحفاظ على أمن الجميع وبذل قصارى الجهد في حماية المواطنين في كافة الفعاليات ما كان منها بهدف دعم الجبهات وما كان منها بهدف الابتهاج والفرح كمناسبة حزبية باعتبار الجميع يمنيين وعلى الدولة مسئولية حمايتهم.



وأضاف" كما أتوجه بالتأكيد والتنبيه لكل من مكون أنصار الله والقوى الشريكة وحزب المؤتمر على التعاطي بمسئولية في يوم الغد والحذر من مساعي الأعداء على شق الصف الوطني وإثارة الفتن الداخلية وعدم السماح نهائياً لأي عميل أو عابث بإثارة أي فتنة والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية واللجان المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار ".



وقال "إن معركتنا جميعاً ومشكلتنا المهمة هي في قوى العدوان والتصدي لها وعدم السماح لمؤامراتها ومكائدها".



وتوجه السيد عبد الملك الحوثي بالشكر والتقدير لحكماء اليمن على تفاعلهم المسؤول في مسارات العمل التي لا بد من مواصلتها بما يساعد على معالجة كل المشاكل الداخلية بروح مسؤولة وعمل جاد وتحرك حكيم .. مطالبا منهم متابعة الأوضاع الداخلية ووأد كل الفتن وعدم السماح للعابثين والخونة بالتلاعب بأمن ووحدة الشعب اليمني.

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ