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اختتام عدة دورات تدريبية حول مكافحة الأمراض والأوبئة بصنعاء
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 اختتمت بصنعاء عدد من الدورات التدريبية حول مكافحة الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا نظمتها منظمة سفراء السلام والعدالة والتنمية ومؤسسة هيومن لايف للتنمية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان .

هدفت الدورات التي استمرت أربعة أيام إلى إعداد 143 مدرباً مدربة وعدد من المتطوعين من مختلف مديريات أمانة العاصمة وتأهيلهم في مجال الاستجابة الطارئة والسريعة لمواجهة الأوبئة والأمراض للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يعاني منه المجتمع بسبب انتشارها .

وتم تشكيل لجان تنسيق محلية دائمة على مستوى مديريات الأمانة لتسهيل العمل الميداني والحصول على أفضل النتائج بطرق مدروسة لتغطية كافة المناطق و تأهيل كوادر من المتطوعين في نطاق كل مديرية.

وفي الختام أشاد مستشار وزير الصحة العامة والسكان عبدالعزيز نجم الدين بجهود منظمة سفراء السلام والعدالة والتنمية ومؤسسة هيومن لايف للتنمية في تنفيذ هذه الدورات في إطار مسؤوليتهم المجتمعية في مواجهة الأوبئة والأمراض خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية في البلاد.

وأكد استعداد الوزارة تقديم الدعم حسب المتاح ليتمكن المتدربون والمتطوعون بالقيام بواجبهم على مستوى مديريات أمانة العاصمة وتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من الأمراض وخاصة الكوليرا .

من جانبه اشار الأمين العام لمؤسسة هيومن لايف للتنمية الدكتور حمير الحربي إلى أن الدورات جاءت استجابة للحالة الطارئة التي تواجهها اليمن جراء انتشار الأوبئة والأمراض ومنها الكوليرا .

ودعا كافة المنظمات الدولية والمحلية والمبادرات الشبابية والناشطين والجهات ذات الاختصاص للعمل و التنسيق المشترك للحد من انتشار الأمراض والأوبئة كل بحسب قدراته واختصاصاته ومنطقته الجغرافية والوقوف بمسؤولية تجاه ذلك و رسم أقصى ما يمكن من البرامج والمشاريع التي تحد من انتشار الأمراض .

بدوره استعرض رئيس منظمة سفراء السلام والعدالة والتنمية الدكتور أحمد إدريس الرؤية المستقبلية التي ستحققها الدورات على مستوى أمانه العاصمة كمرحلة أولى من أجل مجتمع خال من الأمراض وبيئة نظيفة.

وأشار إلى أن الهدف من الدورات العمل على توسيع التدخلات الطارئة والسريعة لمواجهة الأوبئة والأمراض من خلال إشراك كافة المكونات والمنظمات والجهات المعنية من أجل التخفيف من الوضع الكارثي الذي يعاني منه المجتمع بسبب انتشار مثل هذه الأمراض .

داعياً المنظمات الدولية والإقليمية إلى زيادة الدعم الإنساني والإغاثة العاجلة لليمنيين وإنقاذهم من مخاطر سوء التغذية والأوبئة في ظل تدهور الاوضاع الصحية والخدمات الإغاثية.

حضر الاختتام عدد من ممثلي الهلال الاحمر اليمني وحكومة الشباب والمجلس الوطني للشباب وممثلي المنظمات الدولية والمحلية و المبادرات وعدد من الناشطين من مختلف مديريات امانة العاصمة ومحافظة صنعاء .

سبـأ
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