محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء يزورون ساحات الاعتصام صنعاء - سبأ :



زار مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزراء المالية الدكتور صالح شعبان والإعلام احمد حامد والعدل القاضي أحمد عقبات والشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار وأمين عام مجلس القضاء الأعلى محمد الشرعي ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نائب رئيس التحرير محمد عبد القدوس اليوم، ساحات الاعتصام في همدان والصباحة بمحافظة صنعاء.



وأشادوا بتوافد حشود المواطنين إلى هذه الساحات لمواجهة تصعيد تحالف العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني طالت الحرث والنسل.



وأكدوا على أهمية تعزيز الاصطفاف والتلاحم لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وأهمية الاستمرار في رفد جبهات البطولة والشرف بالرجال وقوافل الدعم باعتبار ذلك من أهم عوامل الرد على تصعيد العدوان.



كما أكدوا أن تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من مجازر بحق الشعب اليمني يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهته وتغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى.



فيما اعتبر عدد من المشاركين في ساحات الاعتصام أن التوافد إلى ساحات الاعتصام لمواجهة تصعيد العدوان واجب وطني وديني.. مؤكدين أن التوافد يأتي تلبية لنداء الوطن إزاء ما يتعرض له من عدوان ومخططات تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء اليمن.

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ