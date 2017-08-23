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مناقشة سير العمل في عدد من فروع الهيئة العامة لحماية البيئة
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 ناقش إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبدالله الثور ضم مدراء فروع الهيئة بأمانة العاصمة والحديدة وحجة، وعدد من أبناء أرخبيل سقطرى، سير العمل في الفروع والآليات والمعايير المتبعة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وفي اللقاء قدم مدراء الفروع عرض حول التحديات التي تواجه البيئة في تلك المحافظات ، ومتطلبات سير العمل بدءا بالعمل المؤسسي واللوائح والتشريعات وبناء القدرات، بالإضافة إلى المتطلبات المالية التي تمكن الفروع من القيام بواجباتها .

ووجه الدكتور خالد الثور بتوفير إحتياجات ومتطلبات فروع الهيئة بشكل عاجل بما يمكنها من أداء مهامها وبما يكفل تحقيق الأهداف الرامية لحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وحث مدراء الفروع على التركيز على الرصد البيئي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد جراء الحرب والحصار الجائر على اليمن .. مؤكدا أهمية دراسات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية ضمانا لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس هيئة حماية البيئة إلى أهمية تضافر الجهود للحفاظ على البيئة بإعتبار أن حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وواجب وطني وديني .. مؤكدا أهمية تطوير مستوى العمل في الفروع وتفعيل البرامج والأنشطة البيئية بما يلبي التطلعات في الحفاظ على البيئة.

سبـأ
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