محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يدين مجازر العدوان بحق الشعب اليمني صنعاء - سبأ :



أدان مجلس النواب بشدة الجرائم التي يرتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية وآخرها فجر اليوم بإستهدافه إستراحة في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب ما أدى إلى إستشهاد وجرح أكثر من 60 مواطناً وتضرر عدد من المنازل .



كما أدان مجلس النواب في بيان غارات طيران العدوان على مديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة 15 آخرين وكذا غارات الطيران المعادي على خشم البكرة في مديرية بني حشيش أسفرت عن تضرر ممتلكات المواطنين.



وفيما عبر مجلس النواب عن استنكاره لهذه الجرائم من دول العدوان بقيادة السعودية .. دعا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته لإدانة هذه الأعمال الإرهابية البربرية وأن يصحا لديه الضمير الإنساني والأخلاقي إزاء هذه الجرائم التي ترتكب يوم بعد آخر من قبل تحالف دول العدوان الذي يستهدف الشعب اليمني كافة بأطفاله وشيوخه ونساءه.



وقال " إن العالم مازال يتفرج على هذه الأفعال دون أن يحرك ساكناً خاصة وأن هذه الأعمال العدوانية ينتج عنها ضحايا أبرياء من المواطنين اليمنيين وهو عدوان تدميري يستهدف البنية التحتية والمنشآت العامة ومساكن المواطنين دون أي مبرر ".



وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي إلى الإضطلاع بمسئوليته التاريخية والإنسانية وممارسة الضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف هذه الحرب فوراً وفك الحصار البري والبحري والجوي لتمكين الشعب اليمني من الحصول على الغذاء والدواء ومتطلباته الحياتية اليومية.



ولفت مجلس النواب في الجمهورية اليمنية انتباه دول العالم إلى أن معظم الأمراض والأوبئة الفتاكة التي تنتشر في عدد من المحافظات، هي نتائج لآثار الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً المستخدمة في هذه العدوان وأن معظم الجرحى والمصابين هم من الأطفال والنساء والشيوخ.



وأكد المجلس أن جرائم دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لن تؤثر على معنويات الشعب اليمني، بل تزيده إصرار وصمود وصبر أمام كل التحديات حتى يتحقق له النصر.



وترحم مجلس النواب على أرواح الشهداء .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

سبـأ [23/أغسطس/2017]سبـأ