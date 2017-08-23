محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس هيئة الأركان يلتقي نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر صنعاء - سبأ:

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي اليوم بصنعاء نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كارلوس مورازاني وخبير القوات المسلحة والأمن الإقليمي باللجنة خوان كارلوس ونائبة منسق قسم الحماية باللجنة ميشيل شنيني.



وفي اللقاء أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة أن صنعاء حاضرة اليمن تحتضن المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية وتنعم بالأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن العدوان على اليمن إنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.. لافتا إلى أن الحصار الذي فرضه تحالف العدوان برا وبحرا وجوا أدى إلى وفاة الآلاف من اليمنيين جراء إغلاق المطارات وعدم توفر الأدوية والمستلزمات العلاجية الضرورية.



وأكد اللواء الموشكي أن ما يرتكبه العدوان من جرائم وما يفرضه من حصار ليس له مبرر.. لافتا إلى أن صمود الشعب اليمني أفشل مخططات العدوان وأهدافه ومطامعه.



وأوضح أن المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني تنعم في أمن واستقرار، فيما تعاني المحافظات التي ترزح تحت سيطرة قوى الإحتلال من أوضاع مأساوية وعدم توفر الخدمات وتسودها حالة من الفوضى والاحتقان وانتشار العناصر الإرهابية.



وحمل نائب رئيس هيئة الأركان الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار يتنافي مع الأعراف والمواثيق الدولية .. لافتا إلى جرائم العدوان ومرتزقته ودفنهم لبعض الأسرى أحياء .. مطالبا المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه مثل هذه الجرائم.



وأشاد بدور المنظمات التي تقوم بواجباتها تجاه الشعب اليمني .. وقال " نقدر الدور الذي يقوم به نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية" .



ولفت إلى إنحياز المبعوث الأممي ولد الشيخ إلى معسكر العدوان .. مؤكدا أن الشعب اليمني سيواصل صموده حتى تحقيق النصر .



ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى بذل المزيد من الجهود للإفراج عن الأسرى والبحث عن المفقودين لدى قوى العدوان.



من جانبه أكد نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي أن المنظمة متواجدة في اليمن منذ سنوات وتبذل جهود كبيرة لتكون قريبة من معاناة اليمنيين والعمل على تخفيف معاناتهم.



وأشار إلى ما تقدمه لجنة الصليب الأحمر في اليمن من خدمات إنسانية .. داعيا إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار بإعتبار الحل السياسي هو الكفيل بإزالة هذه المعاناة.



ولفت المسؤول الدولي إلى دور اللجنة فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين والجهود المبذولة في هذا المنحى .. مؤكدا ضرورة دعم جهود زيادة المعرفة بالقانون الدولي الإنساني.



وأشاد نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر بمواقف الجيش واللجان الشعبية والتزامهم بالقانون الدولي الإنساني.



حضر اللقاء رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله يحيى الحاكم ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي محمد الكحلاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى محمد المهدي ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد دكتور حسين صالح ومدير مكتب رئيس هيئة الأركان العامة العقيد الركن نعمان عرجله.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ