محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء موسع بذمار يؤكد على وحدة الصف في مواجهة العدوان ذمار - سبأ:

أكد لقاء موسع للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار على وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان السعودي الامريكي.



وفي اللقاء الذي استعرض مستجدات الوضع الداخلي والتصعيد لقوى العدوان الساعي لإستهداف الجبهة الوطنية .. أكد محافظ ذمار حمود محمد عباد أهمية توحيد الصف الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية في مواجهة تصعيد العدوان وغطرسته على اليمن.



ودعا إلى الإبتعاد عن المناكفات التي لا تخدم سوى العدوان التي عجز عن تحقيقها عسكرياً وإقتصاديا بفضل صمود أبناء الشعب اليمني وجهود الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة الكرامة .



فيما أكدت كلمات ألقيت خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد.



وأشارت الكلمات إلى أهمية مواجهة تصعيد العدوان والعمل على إفشال مخططاته الساعية لشق وحدة الصف الوطني.



ودعا بيان صادر عن اللقاء إلى ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية وتمكينها من القيام بدورها وممارسة مهامها الدستورية والقانونية لخدمة الوطن، وكذا تفعيل الأجهزة الرقابية وتشكيل لجان تقييم أداء المؤسسات ومتابعة الوضع الإقتصادي ومحاسبة الفاسدين.



وأكد البيان أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة في ظل إستمرار العدوان والحصار التحرك الجاد وتعزيز الصمود والثبات ودعم الجيش واللجان الشعبية لمواجهة قوى العدوان.



واعتبر البيان أن هذه المرحلة الخطيرة تستدعي تعزيز جهود كافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان لرفد الجبهات بالرجال والمال وتسيير قوافل الدعم الغذائية للمرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة تصعيد العدوان ومخططاته.



ودعا البيان الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في حفظ الأمن والسكينة العامة للمواطنين لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والإستقرار.. مؤكدا أهمية الدور المجتمعي لمواجهة كل من يسعى لشق الصف الوطني.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ