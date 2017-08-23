محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا محافظة صنعاء يتفقدان موقع جريمة العدوان بمديرية أرحب صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم والوكيل محمد الحباري اليوم موقع الجريمة البشعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية أرحب وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واطلع الوكيلان ومعهما مدير المديرية نصير عبدالماجد ورئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل على ما تقوم به فرق الإنقاذ من عملية إنتشال للجثث من تحت الأنقاض.



واعتبر عاصم والحباري، إستهداف عمال وبائعي المحاصيل الزراعية في بيت العذري جريمة حرب ضد الإنسانية، هدفها شق الصف الوطني وخلخلة الجبهة الداخلية.



وأكدا أن جرائم ومجازر العدوان بحق الشعب اليمني لن تزيد اليمنيين إلا توحداً وتماسكا في مواجهة الغزاة والمعتدين.



وأشاد الوكيلان عاصم والحباري بدور الهلال الأحمر بالمحافظة وإسهامه في إنتشال جثث الضحايا وإسعاف الجرحى وكذا جهود المواطنين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ