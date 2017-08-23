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وكيل وزارة الأوقاف وقيادات عسكرية يتفقدون المرابطين في اللواء الأول مشاه جبلي
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ صالح الخولاني وقائد اللواء الأول مشاه جبلي العميد الركن محمد الجرادي ورئيس أركان اللواء العميد عبدالله المطري ومدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى المهدي المرابطين من أبطال منتسبي اللواء الأول مشاه جبلي قوات خاصة.

وخلال الزيارة نقل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد للمرابطين تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بالأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى .. مشيدا بالمواقف الشجاعة لأبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية الميامين في الدفاع عن سيادة ووحدة اليمن ومواجهة قوى الشر والعدوان وفي طليعتهم مقاتلي اللواء الأول مشاه جبلي.

وأشار في سياق كلمته إلى أن إخفاقات وهزائم العدوان في مختلف جبهات المواجهة جعلته يلجأ الى أساليب ووسائل بائسة ومفضوحة لمحاولة شق الصف الوطني وإثارة النعرات لتمرير مخططاته التآمرية .. متمنيا للمقاتلين الأبطال التوفيق في تأدية مهامهم الوطنية.

فيما أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالصمود البطولي للقوات المسلحة واللجان الشعبية .. مؤكدا أن العدو الذي دمر المنشآت العسكرية لم ولن يستطيع النيل من العزائم والمعنويات والإرادة المستمدة من الشعب اليمني في الدفاع عن الارض والعرض .

وقال " سقطت كل أوراق العدوان وأدواته وباءت كل مخططاته بالفشل، وها أنتم أفشلتم برباطكم ومواقفكم الشجاعة وتضحياتكم كل رهانات العدوان الغاشم ومرتزقته، منتصرين لإرادة شعبكم في الحرية والعزة والكرامة ".

وقد عبر المرابطين عن إمتنانهم لهذه الزيارة التفقدية .. مؤكدين عزمهم وإصرارهم على المضي في تطهير كل تراب اليمن من دنس قوى العدوان .

سبأ
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