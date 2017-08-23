محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين مجازر العدوان بأرحب وسنحان بصنعاء صنعاء - سبأ:

أدان مجلس الشورى بأشد العبارات المجزرة التي إرتكبها طيران تحالف العدوان بمنطقة بيت العذري بمديرية أرحب وراح ضحيتها أكثر من 46 شهيداً وعشرات الجرحى.



واستنكر مجلس الشورى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف طيران العدوان لمنطقة ضبوة بمديرية سنحان ومناطق أخرى بالعاصمة صنعاء ومحيطها أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.



وأشار إلى أن هذه المجازر البشعة التي تندرج في إطار جرائم الحرب والتي يندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ الإنساني، تعكس الوجه الحقيقي البشع للعدوان الهمجي على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف.



وطالب مجلس الشورى دول العالم بالخروج عن الصمت وعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني.



وناشد البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب اليمني والضغط على دول تحالف العدوان وإتخاذ قرار بوقف الحرب التي إزدادت بشاعةً ضد الشعب اليمني.



كما طالب مجلس الشورى كافة أبناء الشعب اليمني بوحدة الصف الداخلي والتكاتف ودعم الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان الذي يستهدف كرامة الشعب اليمني.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ