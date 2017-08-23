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الجبهة الصحية للتصدي للعدوان بحجة تطالب بالتحرك لمواجهة قوى العدوان
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الجبهة الصحية للتصدي للعدوان بحجة تطالب بالتحرك لمواجهة قوى العدوان
[23/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:
 نظمت الجبهة الصحية للتصدي للعدوان السعودي الامريكي بمحافظة حجة اليوم وقفة للمطالبة بالتحرك الجاد لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات الشرف والبطولة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن رفد الجبهات بالرجال والعتاد أولوية وطنية لأبناء الشعب اليمني في مواجهة قوى الغزو والإحتلال الذي يسعى لتمزيق وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية.

وأشار البيان إلى إستعداد القطاع الصحي بالمحافظة رفد الجبهات بالقوافل الغذائية والدوائية والمالية والتبرع بالدماء لإنقاذ الجرحى .. مؤكدا أن تماسك الجبهة الصحية في مواجهة العدوان ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية.

ودعا البيان وزارة الصحة العامة والسكان إلى الإهتمام بالجرحى ومعالجتهم كأقل واجب .. كما دعا المواطنين ورجال المال وشركات الأدوية إلى التبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وناشد البيان المجتمع الدولي بالعمل على فتح مطار صنعاء الدولي لما يسببه ذلك من معاناة لأكثر من 95 ألف مريض بحاجة للسفر للخارج والضغط على دول العدوان لرفع الحصار عن البلاد والسماح بدخول الأدوية والمستلزمات وغيرها.

وفي الوقفة أشاد وكيل أول المحافظة هلال الصوفي بجهود منتسبي القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار .. مثمناً تضحياتهم في سبيل إنقاذ عشرات الجرحى والمصابين الذي إستهدفتهم طائرات العدوان.

وشدد الوكيل الصوفي على ضرورة تضافر الجهود والعمل على تعزيز وحدة الصف الوطني وإستمرار التصدي لقوى العدوان ومرتزقته.

حضر الوقفة وكيل المحافظة للشئون الإعلامية والثقافية عادل شلي ونائب مدير مكتب الصحة العامة الدكتور خالد الناظري وعدد من مسئولي وقيادات هيئة المستشفى الجمهوري .

سبأ
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