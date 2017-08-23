محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب الحق يدين جريمة العدوان المروعة بمديرية أرحب صنعاء - سبأ:

أدان حزب الحق الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.



واعتبر حزب الحق في بيان صدر عنه اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجزرة البشعة تضاف لسجل تحالف العدوان الإجرامي، ولها ارتباط بالمخطط التصعيدي الذي تنتهجه قوى العدوان.



ودعا حزب الحق المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الجرائم وكسر حاجز الصمت الذي انتهجته منذ بداية العدوان على اليمن.



كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى اليقظة والحذر والتنبه من خطورة الانشغال عن قضيته الأساسية وهي مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ