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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 06:36:47م
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ارتفاع ضحايا غارات العدوان على أرحب إلى 62 شهيدا وجريحا
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 ارتفع عدد ضحايا مجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء إلى 62 شهيدا وجريحا.

وأكد مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ارتفاع شهداء غارات طيران العدوان على لوكندة في بيت العذري بمديرية أرحب إلى 48 شهيدا و14جريحا، وأن العدد مرشح للزيادة خاصة وأن عدد من المصابين حالتهم خطرة.

فيما أوضح رئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل أن فرق الإسعاف انتهت من عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض.. مشيرا إلى أن أربع جثث من التي تم انتشالها عبارة عن أشلاء صغيرة لم يتم التعرف عليها.

وكان طيران العدوان شن فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة في مديريات أرحب وسنحان وبني حشيش .

سبأ
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