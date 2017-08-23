محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القطاع الصحي بذمار ينظم وقفة للتأكيد على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية ذمار - سبأ:

نظم منتسبو القطاع الصحي بمحافظة ذمار، اليوم وقفة للتأكيد على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته.



وأكد المشاركون في الوقفة دعم القطاع الصحي بذمار للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته .. مشيدين بما يسطرونه من ملاحم بطولية في مختلف ميادين العزة والبطولة والشرف .



وحث المشاركون أبناء الشعب اليمني بمختلف إنتماتهم إلى التحرك لمواجهة قوى العدوان الرامية تمزيق وحدة الجبهة الداخلية والعمل على إفشال مخططاته من خلال تعزيز الإصطفاف الوطني وإستمرار الصمود في مواجهته.



وشدد بيان صادر عن الوقفة على ضرورة التماسك وإستمرار الصمود وتوحيد الجهود والطاقات ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لمواجهة قوى العدوان.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ