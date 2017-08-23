عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ميركل: الصراع العسكري مع كوريا الشمالية يمكن تفاديه برلين ـ سبأ:

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء إن الصراع العسكري مع كوريا الشمالية يمكن تفاديه.. مضيفة أن بوسع ألمانيا المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للمواجهة بين بيونجيانج والولايات المتحدة.



وأضافت في حدث نظمته صحيفة هاندلسبلات "لا يمكننا ببساطة أن نصر على حل دبلوماسي بينما نكتفي بالجلوس ولا نفعل شيئا".



وأشارت ميركل الى إن دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا يمكنها أن تلعب دورا نشطا في التوصل إلى حل سلمي للمواجهة مثلما فعلت في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ