محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة للتوعية بمخاطر الألغام بالحديدة والمحويت وريمة الحديدة - سبأ:

اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالتوعية بمخاطر الألغام الأرضية والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب، نظمها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة.



هدفت الدورة في أربعة أيام بدعم اليونيسيف تعريف 96 متدربا ومتدربة من 14 مديرية من محافظات الحديدة وريمة والمحويت بمخاطر وأضرار الألغام لإيصال رسالة التوعية الطارئة إلى المواطنين والنازحين في المديريات المستهدفة بالتوعية.



وفي الإختتام ألقيت كلمات من مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالحديدة محمد حجر ومسئول الحماية بمنظمة اليونيسيف عبدالله الخميسي ومدير إدارة التوعية بالمركز التنفيذي بمخاطر الألغام محمد العمراني، أشارتا إلى أهمية الدورة في ترسيخ مفاهيم جديدة عن مخاطر الألغام وآليات تجنب العبث بها .



وأوضحت الكلمات أنه سيتم إستهداف 112 ألف و500 مواطنا ضمن برنامج التوعية في المحافظات المستهدفة .. لافتة إلى أهمية التوعية المستمرة بالمديريات المستهدفة من خلال حملات مجتمعية، سيتم تنفيذها ميدانيا عقب إجازة عيد الأضحى لمدة 30 يوما.



وأكدت الكلمات ضرورة تجنب الإقتراب من الأجسام الغريبة والعمل على مساعدة الجهات المختصة في الإبلاغ عن وجود تلك الأجسام.



وفي الختام الذي حضره مديرا مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظتي المحويت وريمة ومدير الدفاع الإجتماعي بالحديدة عبد السلام العنابي، تم تكريم المشاركين بالشهادات التقديرية.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ