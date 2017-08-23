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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 05:04:18م
دائرة التصنيع العسكري تكشف عن وحدة تصنيع القناصات محلية الصنع(معتمد)
كشفت دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع عن وحدة تصنيع وتطوير القناصات متعددة المدى والوظائف والمهام بأياد وخبرات يمنية خالصة.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
[23/أغسطس/2017]
صنعاء سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوكرانيا بترو بوروشنكو بمناسبة إحتفالات شعب أوكرانيا بالعيد الوطني.
سبأ
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تدشين توزيع 250 سلة غذائية للأسر المحتاجة والنازحة بأمانة العاصمة
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وزير المالية يثمن جهود جليدان ويؤكد أن ما تم توريده نقدا من الاتصالات هو 34 مليار ريال
وزير الداخلية يطلع على الترتيبات الأمنية بميدان السبعين
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف
مصرع عدد من مرتزقة العدوان في اقتحام مواقعهم بشبوة
طيران العدوان يشن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء
[23/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة أكثر من 71 مواطناً بغارات لطيران العدوان بصنعاء
[23/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين جراء العدوان خلال الساعات الماضية
[23/أغسطس/2017]
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لقاء حاشد لأبناء مديريتي حيدان وساقين وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[22/أغسطس/2017]
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