محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان بمديرية أرحب بصنعاء صنعاء - سبأ:

أدانت وزارةُ حقوق الإنسان واستنكرُت المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



واعتبرت وزارةُ حقوقِ الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، جريمة بشعة تجاوزت كل القيم والمعايير الدولية والإنسانية .



وأكدت الوزارة أن هذا العمل الإجرامي ما كان له أن يتم لولا صمت المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي غضت الطرف عن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



وطالبت الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمنِ والمجتمع الدولي سرعة إيقاف العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني ومقدراته .

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ