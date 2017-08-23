محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع 250 سلة غذائية للأسر المحتاجة والنازحة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

دشنت بأمانة العاصمة اليوم، مشروع توزيع 250 سلة غذائية للأسر الفقيرة والنازحة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بمديريات الأمانة.



وفي التدشين أشاد مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش بأنشطة وبرامج الهيئة اليمنية الكويتية في الجوانب الخدمية والإغاثية والخيرية بمديريات أمانة العاصمة العشر .



ودعا المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص إلى مضاعفة الجهود الإغاثية والخيرية وتعزيز الشراكة مع أمانة العاصمة لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل إستمرار العدوان وحصاره الجائر.



فيما أوضح مدير مكتب مؤسسة التواصل بصنعاء المهندس نور الدين الكحلاني أن المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلال الذي تنفذه المؤسسة يستهدف أكثر من أربعة آلاف و750 حالة في كافة مديريات أمانة العاصمة، يتم توزيعها على مراحل متعاقبة.



وأكد إستمرار أنشطة وبرامج مؤسسة التواصل في مختلف الجوانب التنموية والإغاثية والخدمية والخيرية بالأمانة والمحافظات وفقاً للخطط المعدة .. مشيدا بدعم وتمويل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة’ للمشاريع الإغاثية والخيرية في اليمن.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ