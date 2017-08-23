ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 05:04:18م
دائرة التصنيع العسكري تكشف عن وحدة تصنيع القناصات محلية الصنع(معتمد)
كشفت دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع عن وحدة تصنيع وتطوير القناصات متعددة المدى والوظائف والمهام بأياد وخبرات يمنية خالصة.
عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية شرق القدس و الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا
أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق، صباح اليوم الاربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوبي شرق مدينة القدس المحتلة.
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأوكراني بالعيد الوطني
إختتام دورة للتوعية بمخاطر الألغام بالحديدة والمحويت وريمة
الرئيس الصماد يهنئ رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان بمديرية أرحب بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين توزيع 250 سلة غذائية للأسر المحتاجة والنازحة بأمانة العاصمة
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 دشنت بأمانة العاصمة اليوم، مشروع توزيع 250 سلة غذائية للأسر الفقيرة والنازحة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بمديريات الأمانة.

وفي التدشين أشاد مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش بأنشطة وبرامج الهيئة اليمنية الكويتية في الجوانب الخدمية والإغاثية والخيرية بمديريات أمانة العاصمة العشر .

ودعا المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص إلى مضاعفة الجهود الإغاثية والخيرية وتعزيز الشراكة مع أمانة العاصمة لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل إستمرار العدوان وحصاره الجائر.

فيما أوضح مدير مكتب مؤسسة التواصل بصنعاء المهندس نور الدين الكحلاني أن المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلال الذي تنفذه المؤسسة يستهدف أكثر من أربعة آلاف و750 حالة في كافة مديريات أمانة العاصمة، يتم توزيعها على مراحل متعاقبة.

وأكد إستمرار أنشطة وبرامج مؤسسة التواصل في مختلف الجوانب التنموية والإغاثية والخدمية والخيرية بالأمانة والمحافظات وفقاً للخطط المعدة .. مشيدا بدعم وتمويل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة’ للمشاريع الإغاثية والخيرية في اليمن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأوكراني بالعيد الوطني
إختتام دورة للتوعية بمخاطر الألغام بالحديدة والمحويت وريمة
الرئيس الصماد يهنئ رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان بمديرية أرحب بصنعاء
دائرة التصنيع العسكري تكشف عن وحدة تصنيع القناصات محلية الصنع(معتمد)
وزير المالية يثمن جهود جليدان ويؤكد أن ما تم توريده نقدا من الاتصالات هو 34 مليار ريال
وزير الداخلية يطلع على الترتيبات الأمنية بميدان السبعين
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف
مصرع عدد من مرتزقة العدوان في اقتحام مواقعهم بشبوة
طيران العدوان يشن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات عنيفة على العاصمة صنعاء
[23/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة أكثر من 71 مواطناً بغارات لطيران العدوان بصنعاء
[23/أغسطس/2017]
استشهاد وإصابة تسعة مواطنين جراء العدوان خلال الساعات الماضية
[23/أغسطس/2017]
حكماء وعقلاء أمانة العاصمة يؤكدون استمرار الصمود في مواجهة العدوان
[22/أغسطس/2017]
لقاء حاشد لأبناء مديريتي حيدان وساقين وقافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[22/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by