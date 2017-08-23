محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دائرة التصنيع العسكري تكشف عن وحدة تصنيع القناصات محلية الصنع(معتمد) صنعاء - سبأ:

كشفت دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع عن وحدة تصنيع وتطوير القناصات متعددة المدى والوظائف والمهام بأياد وخبرات يمنية خالصة.



فيما يلي نص البيان:



في إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد ونظرا لما تقتضيه ظروف المعركة وفي إنجاز نوعي وتطور دراماتيكي للتصنيع العسكري نعلن الكشف عن وحدة تصنيع وتطوير القناصات متعددة المدى والوظائف والمهام المنجزة بأياد وخبرات يمنية خالصة والتي تتكون من سبع قناصات تمت صناعتها وهي "قاسم، خاطف، اشتر، حاسم، ذوالفقار1 وذو الفقار2، سرمد" والثامنة تم تعديلها وهي صارم.



حيث تأتي عملية التصنيع والتطوير للقناصات كواحدة من المهام الملحة التي تقتضيها ظروف المعركة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ونتيجة للفاعلية العالية التي أثبتها سلاح القنص والمهارات اليمنية الفريدة في هذا الميدان الذي جرع العدو الأمرين في كل ميادين المواجهة وحقق إصابات ماحقة في عدة وعتاد العدو وتجهيزاته في مختلف الظروف.



وقد انطلق التصنيع العسكري وكوادره اليمنية الخالصة في كل أعمالهم من التخطيط والتنفيذ الأولي والتجريب المعملي والميداني وصولا إلى التنفيذ والتصنيع الدقيق وتوفير الكميات المطلوبة وتحقيق الفائض الذي تتطلبه المواجهة ومساراتها من إيمانهم المطلق بقدرة العقل والأيادي اليمنية على تحقيق ما تصبوا إليه الأمة من عزة وكرامة وما يليق بهذا الشعب الحر العظيم من نصر ومؤازرة واضعين توجيهات القيادة وآلام وآمال الشعب العزيز نصب أعينهم.



وتأتي هذه الباكورة من أعمال التصنيع في مجال القناصات كواحدة من الأعمال والمهام العسكرية التصنيعية المميزة التي يعلن عنها التصنيع العسكري بالوصول إلى درجة الإكتفاء الذاتي والقدرة مستقبلا على التصنيع التجاري لقناصات ذات مواصفات خاصة أخرى بعون الله وحوله وقوته.



1- قناصة قاصم بعيار 30 ملم مضادة للدروع بمدى قاتل يصل إلى خمسة آلاف متر يعطيها ميزة الدفاع الجوي المنخفض وبوزن إجمالي 75 كجم وآلية عمل كهربائية وطول 2320 ملم.



2- قناصة خاطف المضادة للآليات والأفراد بعيار 7ر12 كواحدة من القناصات التكتيكية وبمدى يصل إلى ألف و500 متر ووزن لا يتجاوز 14 كجم وآلية عمل ميكانيكية وبطول 1600 ملم مما يجعلها حرة الحركة وسهلة التمويه والإخفاء وتعدد مراكز ونقاط التموضع في مختلف الظروف والبيئات.



3- قناصة أشتر من القناصات التكتيكية بعيار 5ر14 استخدام فردي مضاد للدروع وبمدى قاتل يصل إلى ثلاثة آلاف متر ويمكن توظيفها كدفاع جوي منخفض وتمتاز بوزن متوسط لا يتجاوز 28 كجم وتعمل بطرية ميكانيكية وبطول لا يتجاوز 2120 ملم.



4- قناصة حاسم بعيار 20 ملم استخدام أفراد ومضادة للدروع وبمدى قاتل يصل إلى ألفين و500 متر وتقوم بمهام الدفاع الجوي المنخفض بمهارة عالية وبوزن متوسط السلاح 28 كجم وتعمل بآلية كهربائية وبطول لا يتجاوز 2240 ملم.



5- قناصة ذو الفقار2 بعيار 23 ملم مضادة للدروع والتحصينات الخرسانية كواحدة من الإنجازات الهامة للتصنيع الحربي في هذا المجال وفي ظل الإحتياج المتزايد لمثل هذا الأداء وتنفيذ أعمال قتالية وتكتيكية هامة وبمدى قاتل يصل إلى أربعة آلاف متر وتستخدم أيضا كدفاع جوي منخفض دقيق التصويب وبوزن إجمالي 62 كجم وآلية عمل ميكانيكية وبطول كلي 2460 ملم.



6- قناصة سرمد استخدام فردي مضادة للدروع والتحصينات والآليات العسكرية المتنوعة بعيار 50 ملم وبمدى قاتل ألف و250 متر وبوزن إجمالي 13 كجم وآلية عمل ميكانيكية وبطول لا يتجاوز 1700 ملم مما يجعلها واحدة من أهم القناصات التكتيكية متعددة الإستخدام وفي مختلف الظروف والبيئات مع القدرة على التزود بوظائف إضافية في التصويب والتحميل بذخائر متعددة الأغراض.



7- القناصة ذو الفقار 1 بعيار 23 ملم ضد الدروع وبمدى قاتل يصل إلى ألفين متر وبميزة إنخفاض الوزن الكلي الذي لا يتجاوز 25 كجم وآلية عمل ميكانيكية وطول إجمالي 2460 ملم، مما يعطيها الكثير من المزايا التكتيكية والوظيفية في ميدان المعركة والإسناد وتحييد المركبات والمدرعات ودك التحصينات.



8- قناصة (صارم) المضادة للأفراد بعيار 8 ملم وبمدى قاتل يصل إلى ألف و600 متر وتتميز بخفة الوزن وسهولة النقل والإخفاء والتمويه، حيث يصل وزنها إلى أربعة كيلو جرام وتعمل بآلية ميكانيكية ولا يتجاوز طولها 1490 ملم.

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ