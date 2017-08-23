وزير المالية يثمن جهود جليدان ويؤكد أن ما تم توريده نقدا من الاتصالات هو 34 مليار ريال صنعاء - سبأ:

ثمن وزير المالية الدكتور صالح شعبان جهود وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان لرفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب بذل المزيد من الجهود.



وأكد وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما حصلت عليه الخزينة العامة من وزارة الاتصالات هو 34 مليار ريال نقدا، منها 29 مليار ريال تم التصرف فيها وضخها للحسابات الخدمية وخمسة مليارات ريال متوقع أن تورد للخزينة العامة اليوم أو غدا من وزارة الاتصالات.



وقال" نثمن عاليا هذا الجهد الطيب لوزير الاتصالات والمؤسسات التابعة للوزارة، ولكن أؤكد مرة أخرى أن ما صرحت به أمس هو ما يخص المبالغ النقدية التي تم توريدها للخزينة العامة البالغة 34 مليار ريال والذي يمكن التصرف فيها".



وأضاف" لا شك أن الوزير جليدان وضعت أمامه جملة من البيانات ويبدو لي أن الزملاء الأعزاء لم يكونوا قد توخوا الدقة في إعدادها والأمر ليس بتلك الصعوبة هو موضوع سهل جدا والبيانات واضحة سواء كانت من طرف المؤسسة العامة للاتصالات أو وزارة المالية أو مصلحة الضرائب أو طرف الجهات ذات العلاقة".



وأشار وزير المالية إلى أن المبلغ النقدي الذي تم توريده هو من المؤسسة العامة للاتصالات والوحدات التابعة لها وليس من غيرها .. وقال" هو جهد ممتاز يشكروا عليه ويشكر عليه الوزير جليدان".

سبأ [23/أغسطس/2017]سبأ