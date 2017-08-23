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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 02:38:45م
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وزير الداخلية يطلع على الترتيبات الأمنية بميدان السبعين
[23/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أطلع وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي اليوم على سير العمل والتجهيزات الجارية وفق الخطة الأمنية لتأمين أحياء الذكرى الـ 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

واستمع وزير الداخلية من وكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي إلى شرح عن سير العمل والترتيبات والتفاصيل التي تضمنتها خرائط خطوط سير حشود المشاركين من حيث الدخول والخروج ومواقف السيارات وكذا الكادر الأمني المطلوب للفعالية.

وقد أشاد وزير الداخلية بجهود اللجنة الأمنية واللجنة المنظمة بشكل عام.. متمنياً تعاون الجميع لإنجاح هذه الفعالية.

رافقه مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن عبدالحكيم الماوري ونائبه وعدد من القيادات الأمنية.
سبأ
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