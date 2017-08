Martyr et blessure de neuf citoyens [23/أغسطس/2017]

SANA'A, 23 Aout (SABA)-Quatre citoyens, dont deux enfants et une femme ont été tués et cinq d'autres blessés, à cause de leur ciblage par l'ennemi saoudien au cours de derniers heures.



Une source militaire a indiqué à SABA, le martyr de deux enfants et une femme et quatre d'autres ont été blessés dans un raid lancé par l'aviation de l'agression, qui a ciblé une maison dans la zone de Bani Siah au district de Razih au gouvernorat de Saada.



Un citoyen a été également tué et un autres blessés par les balles de garde-frontières dans la zone d'Al-Cheikh au district de Mounbih.



La source a ajouté que l'ennemi a ciblé la route principale menant au centre du district de Chada'a et lancé un raid contre le district et deux d'autres contre la route principale dans la zone d'Al-Cheikh au district de Mounabih

A Saada, l'aviation de l'agression a lancé deux raids contre les deux zones d'Al-Hirah et de Bani Siah au district de Razih et trois d'autres contre le district d'Al-Dhahir.



AM



SABA