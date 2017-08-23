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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 12:32:51م
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  اقتصاد
أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا
[23/أغسطس/2017]
سنغافورة – سبأ :

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء نتيجة مخاوف من زيادة الإمدادات بعد تحسن إنتاج ليبيا ومع ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة على الرغم من ذروة الاستهلاك خلال موسم الصيف.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 51.75 دولار للبرميل عند الساعة 0415 بتوقيت جرينتش متراجعة 12 سنتا أو 0.2 في المئة عن مستواها عند الإغلاق السابق .

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 11 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 47.72 دولار للبرميل.

وبدأ حقل الشرارة النفطي وهو أكبر حقول ليبيا في الإنتاج من جديد بشكل تدريجي يوم الثلاثاء بعد إغلاقه.


سبأ
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