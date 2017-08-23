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الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم على العدو السعودي
[23/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



يواصل أبطال الجيش و اللجان الشعبية تحقيق الانتصارات على العدو السعودي في مختلف الجبهات وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إعلان العدو السعودي مصرع خمسة من جنود ه في جبهات الحدود وهم مرزوق بن عتيق بن قصان المظيبري ، سلمان بن احمد هروبي، علي محمد العيسي، عفاس مزعل قشيعان الميسوي الفريدي، سعد بن فهد العوفي .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مركز نعشا والعسكري في جيزان وتجمعات للجنود السعوديين في الشرحاي وضربت المدفعية منفذ الطوال وموقع القنبور كما استهدفت بعدد من القذائف تجمعات للجنود السعوديين في أحد المواقع بالخوبة ، فيما تم قنص جنديين سعوديين في المعريضة وإحراق آلية عسكرية شمال موقع ملحمة بالمعدلات الرشاشة .

في عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة شمال سبحطل قبالة منفذ علب وتم قصف مدفعي على تجمعات للجنود في الربوعة ،وقصف آخرعلى تجمعات أخرى وسط الربوعة ، فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ الصرخة على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب .

وحسب المصدر لقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم وجرح اخرين واغتنام أسلحة في عملية هجومية نفذها أبطال الجيش واللجان على موقع سعودي غرب الشرفة في نجران ،كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في رقابة نهوقة ما أدى إحراقها و سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وضرب قصف آخر تجمعات للجنود افي موقع صلة وإحراق آلية عسكرية .

وفي نهم اطلقت القوة الصاروخية صاروخ بالستي من نوع زلزال3 على التعزيزات القادمة إلى فرضة نهم ومخازن التموين للجبهة أصاب هدفة بدقة عالية ، كما نفذ أبطال الجيش و اللجان عمليه هجومية على مواقع المرتزقة في بيت دبوة والمواقع المجاورة في شبوة وتم تفجير آلية لهم العدوان بعبوة ناسفة في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان .

وفي ميدي انكسار زحفين للغزاة والمرتزقة شمال الصحراء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم إفشال محاولة تسلل لهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما ضربت مدفعية الجيش تجمعات أخرى في المنطقة نفسها .

ووفقا للمصدر قتل و جرح العشرات من المرتزقة في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في الهيجة بمديرية المصلوب في الجوف وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة ومصرع من كان على متنها في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف .

كما لقي أ حد المرتزقة مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية بمنطقة يعيس في الضالع وضربت مدفعية المرتزقة منازل المواطنين بحارة المواصلات في مدينة دمت بشكل عشوائي مما ادى إلى جرح احد المواطنين .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان أغاروا على مواقع المرتزقة في شبكة الصيرتين وقرية الجبجبة في الصلو بمحافظة تعز وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد وتم قنص أثنين من المرتزقة غرب موزع بنيران وحدة القناصة للجيش واللجان وتم استهداف تجمعات الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية في السلسلة الشرقية لمديرية ذباب .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للمرتزقة في جبل فاطم ووادي نملة بأطراف حريب القراميش في مأرب واستهدفت تجمعات أخرى في منطقة الزغن والمخدرة بمديرية صرواح بعدد من القذائف ، كما تم قنص أحد المرتزقة في منطقة الاجردي بمديرية الزاهر في البيضاء ،وإطلاق صلية صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة شمال شرق كهبوب في لحج .

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