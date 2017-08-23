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آخر تحديث: الأربعاء، 23 - أغسطس - 2017 الساعة 11:40:42ص
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  عربي ودولي
اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة
[23/أغسطس/2017]
بيروت – سبأ:

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين القوة الامنية المشتركة من جهة ومجموعات بلال بدر وبلال العرقوب من جهة ثانية، وذلك بعد فشل المساعي المبذولة لانهاء القتال.

وقال مصدر امني في بيروت ان الاشتباكات تتركز على محور الراس الاحمر الصفصاف في الشارع الفوقاني داخل المخيم وتستخدم فيها القذائف الصاروخية من العيار الثقيل والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.

وكان لقاء لقيادتي حركتي فتح وحماس عقد في مقر سفارة فلسطين في بيروت تم خلاله الاتفاق على مبادرة شاملة لوقف الاشتباكات من المقرر ان يتم اعتمادها في الاجتماع المزمع اليوم في مقر القوة الامنية المشتركة داخل المخيم.

سبأ
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